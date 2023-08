Po przeprowadzeniu 31 losowań w loterii, w której do 8 sierpnia nikt nie zdobył pełnej puli, suma do zdobycia wzrosła aż do 1,58 miliarda dolarów (mniej więcej 6,4 miliarda złotych). W losowaniu z wtorku gracz z Florydy wybrał właściwe liczby w loterii Mega Millions i tym samym wygrał tę kosmiczną kwotę.

Zasady loterii Mega Millions Reklama Na zwycięzcę czekano cztery miesiące. W losowaniu z 8 sierpnia padły numery: 13, 19, 20, 32, 33 oraz 14, jako numer specjalny. Kwota 1,58 miliarda dolarów, czyli około 6,4 miliarda złotych, stanowi trzecią największą skumulowaną wygraną w historii loterii przeprowadzanych w Stanach Zjednoczonych oraz najwyższą wygraną w historii loterii Mega Millions. Wygrał miliardy dolarów Reklama Jeżeli gracz z Florydy zdecyduje się na natychmiastową wypłatę wygranej kwoty, to otrzyma 783,3 miliona dolarów, czyli około 3,2 miliardy złotych. Aby otrzymać pełną pulę, gracz musiałby zgodzić się na otrzymywanie kwoty 1,58 miliarda dolarów w formie ratalnych wypłat przez okres 29 lat. Warto dodać, że większość graczy decyduje się jednak na jednorazową wypłatę. Najwyższa wygrana w loterii Mega Millions Do 8 sierpnia najwyższa wygrana w loterii Mega Millions padła w 2018 roku w Południowej Karolinie i wyniosła 1,537 miliarda dolarów, czyli około 5,6 miliardów złotych. Teraz padł nowy rekord z kwotą 1,58 miliarda dolarów. A jeżeli chodzi o rekordową wygraną w historii loterii w USA, to została ona osiągnięta w loterii Powerball i wyniosła wówczas 2,04 miliarda dolarów, czyli około 9,7 miliarda złotych. Reklama Warto dodać, że prawdopodobieństwo zwycięstwa w tej loterii wynosi 1 do 302,6 milionów, podczas gdy szansa na odgadnięcie sześciu liczb w polskim Lotto to około 1 do 13,9 miliona. Warto zaznaczyć, że wygrana podlega opodatkowaniu na poziomie federalnym. Wiele stanów także nakłada podatki stanowe na tego typu wygrane. Zasady loterii Mega Millions W loterii Mega Millions należy wybrać pięć spośród 70 liczb oraz jedną spośród 25 z dodatkowego zbioru liczb zwanego "Megaball". Za jeden kupon trzeba zapłacić 2 dolary, czyli nieco ponad 8 złotych. W loterii Mega Millions mogą wziąć udział mieszkańcy 45 stanów USA, Dystryktu Kolumbia i Wysp Marshalla. Anna Kot