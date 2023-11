36,5 miliona dolarów to suma, która zwala z nóg. Niemal każdego człowieka by zmieniła, gdyby nagle wszedł w jej posiadanie. Do tego typu osób z pewnością nie można zaliczyć 60-letniego kierowcę z Montrealu. Mężczyzna wygrał na loterii fortunę, ale jak twierdzi nie wiele się zmieniło w jego życiu. Niezwykłą historię opisuje portal Business Insider Polska.

Pierre Richer - tak się nazywa posiadacz wielomilionowej fortuny. Nie jest jednak biznesmenem czy maklerem. Nie pracuje też jako szef banku. Ten 60-letni mężczyzna jest za to zwykłym kierowcą do którego pewnego dnia uśmiechnął się los. Reklama "Kosztowało mnie to 10 dolarów" Nie zamierzałem w tym tygodniu grać na loterii, ale miałem w kieszeniach dwa kupony. Poszedłem je wykorzystać i poprosiłem przy kasie o dwa kupony Lotto Max i tak to się stało. Kosztowało mnie to 10 dolarów - tak wspomina dzień, w którym zrealizował kupon w loterii Lotto Max organizowanej przez kanadyjską firmę Loto-Québec. Padła główna wygrana w loterii Powerball. Gracz zgarnie kosmiczną kwotę Zobacz również Wygrał fortunę i poszedł do pracy Reklama Mężczyzna pracuje na stanowisku kierowcy w firmie cateringowej. Zapewne wielu ludzi, po takiej wygranej z przyjemnością spełniło by marzenie, o tym, że "mogą już nie pracować do końca życia". Tym bardziej, że bohater tej historii zbliża się do emerytury. Ale nie Pierre Richer. W poniedziałek (po wygranej) stawił się w pracy na godz. 4:30, zupełnie tak jakby nie było żadnego kuponu i wygranej w loterii. Nie mogę tak po prostu ich zostawić, bo beze mnie dział wysyłki nie jest w stanie funkcjonować - tłumaczy. Rekordowa kwota do wygrania na loterii Mega Millions Zobacz również Milioner z przypadku raczej nie planuje szastać forsą na lewo i prawo. Co więcej, jak donoszą media, Richer nie zamierza też przedwcześnie kończyć aktywności zawodowej i odchodzić na emeryturę. Paweł Auguff