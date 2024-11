Jacek Kaczmarski to artysta znany m.in. z takich piosenek jak "Mury" czy "Nasza klasa". Uchodził za barda "Solidarności". W 2022 roku okazało się, że choruje na raka przełyku. Odszedł dwa lata później.

Córka Jacka Kaczmarskiego mówi o przemocy, jaką stosował ojciec

Kaczmarski był ojcem Patrycji Volny. Jego córka w kilku wywiadach opowiadała o tym, jak traumatyczna była jej relacja z ojcem. Pierwszy raz wyznała to w 2007 roku, gdy miała niespełna 18 lat. Teraz temat ten powrócił przy okazji premiery książki Patrycji Volny"Niewygodna".

W rozmowie z "Wysokimi Obcasami" opowiedziała o przemocy, jaką stosował jej ojciec wobec niej. Wspomniała o tym, jak została pchnięta przez tatę w pociągu, w wyniku czego uderzyła głową o wystający gwóźdź. Gdy nie chciała zjeść ziemniaków, Kaczmarski miał je rozsmarować na jej twarzy. Zdaniem Patrycji Volny jej ojciec był o nią bardzo zazdrosny.

Na pewno był emocjonalnie niedorozwinięty, został wiecznym dzieckiem, a dziecko w obliczu drugiego dziecka bardzo często odczuwa zazdrość, złość. On po prostu nie miał żadnego instynktu, żeby mnie chronić czy żeby się mną opiekować. Nie obwiniam go za to, raczej mam żal, że skoro tak było, to nie był na tyle mądry, żeby się po prostu odsunąć, zamiast krzywdzić - uważa córka Kaczmarskiego.

W swojej książce, która nosi tytuł "Niewygodna" wyznaje, że ojciec ją molestował.

To nie są zarzuty, to są fakty. Nie demonizuję, nie żalę się. Mówię prawdę - mówi.

Patrycja Volny o swojej chorobie i wspomnieniach związanych z ojcem

Długo o tym nie mówiłam, bo miałam to po prostu wymazane, wyparte. Wróciło do mnie po latach. Sama się zastanawiałam, czy czegoś nie pomieszałam, ale myślę, że pewne rzeczy wracają, kiedy jesteśmy dojrzalsi i na to gotowi. Mnie się wszystko przypomniało z bardzo konkretnymi szczegółami: pasek na pościeli, zapach - wyjaśnia. Przy okazji wyznała, że od lat zmaga się z anoreksją i choroba ta jest ściśle związana z ojcem.

Dla anorektyczki przyjmowanie pokarmu jest wstydliwe i wzbudza wstręt. Anoreksja bije mnie po łapach, kiedy jestem dla siebie dobra, kiedy okazuję sobie czułość przez karmienie siebie albo sprawianie sobie innej przyjemności. Wtedy słyszę ojca, który mówi, że na to nie zasługuję, bo nie jestem wystarczająco dobra. To zdanie wybrzmiewa we mnie przez całe życie. Odzywa się w momencie stresu, np. kiedy zaczynam nową pracę - mówi Volny.

Córka Jacka Kaczmarskiego o jego zdradach i problemach z alkoholem

Córka Kaczmarskiego opowiedziała również o alkoholizmie ojca oraz jego zdradzie. Byłam za mała, żeby skumać, o co w tym chodzi, niektóre (dziewczyny - przyp. red.), np. Dagmarę, którą do nas przywiózł na dłużej, bardzo lubiłam. Nie rozumiałam, że ciocia Dagmara to pani, z którą tatuś sypia. W sumie to jej współczuję, pewnie nie spodziewała się wylądować u nas. (...) Mamie to nie przeszkadzało, ona była zadowolona, że ma go z głowy - opowiada córka Kaczmarskiego.