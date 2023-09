Reklama

W trakcie swego wystąpienia 6 września kanclerz Olaf Scholz zapowiadał "otrząśnięcie się z pleśni biurokracji" i "działanie zamiast przeczekiwania", proponując nowy "Deutschland Pakt" wszystkim premierom krajów związkowych i szefom władz lokalnych. Wśród palących kwestii, wymagających pilnych działań, Scholz wymienił politykę migracyjną.

Lider CDU: Ze strony kanclerza nie usłyszeliśmy niczego konkretnego

W ciągu tych dwóch tygodni od przemówienia ani ze strony kanclerza, ani rządu federalnego nie usłyszeliśmy niczego konkretnego – podkreślił lider CDU Friedrich Merz. Zaznaczył też, że w obliczu rosnącej liczby uchodźców frakcja Unii (Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej Niemiec - CDU) nie chce już ograniczać się do czekania i w najbliższy piątek zaprezentuje w Bundestagu własną propozycję, dotyczącą ograniczenia i kontrolowania nielegalnej migracji.

Jak podkreślono we wniosku Unii, Niemcy i Europa są pogrążone są w jednym z najgorszych kryzysów migracyjnych od lat. "W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku do Niemiec przybyło ponad 200 tys. osób, ubiegających się o azyl. To skala wielkości dwóch dużych miast, osoby te muszą zostać przyjęte, objęte opieką i zintegrowane przez państwa i gminy" – stwierdzili wnioskodawcy.

"Do Niemiec trafiło ponad milion uchodźców"

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, liczba wniosków o azyl wzrosła o ponad 77 proc. Dodatkowo do Niemiec trafiło ponad milion uchodźców wojennych z Ukrainy. Jak podkreślili parlamentarzyści Unii, do tej pory rząd Scholza "nie podjął wystarczających środków w celu kontroli lub ograniczenia nieuprawnionego wjazdu", a obecna skala migracji sprawia, że kraj "w oczywisty sposób traci kontrolę".

Jedną z propozycji Unii jest rozszerzenie listy tzw. bezpiecznych krajów pochodzenia o Gruzję, Mołdawię, Indie, Tunezję, Maroko i Algierię. Ponadto rząd powinien "zintensyfikować wysiłki na rzecz dobrowolnego powrotu i repatriacji osób zmuszonych do opuszczenia kraju". Należy także dostosować do realiów przepisy prawne, utrudniające obecnie deportacje. We wniosku parlamentarzyści Unii stwierdzili ponadto, że ze względu na dużą liczbę nielegalnych wjazdów przez granicę z Polską, Czechami i Szwajcarią rząd federalny powinien „natychmiast” wprowadzić tam stacjonarne kontrole graniczne”, podobnie jak działa to na granicy z Austrią.