"To gigantyczna porażka dla Izraela", "nic u nas nie zadziałało" - tak atak Hamasu podsumował izraelski pisarz i dziennikarz, ekspert do spraw wywiadu i działań strategicznych Yossi Melman na łamach włoskiego dziennika "La Repubblica". "Pozwoliliśmy Hamasowi i Iranowi pokazać to, że jesteśmy słabi" – dodał.