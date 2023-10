Izrael może przeprowadzać "znaczące działania militarne" - dodano.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu już w sobotę, po zaatakowaniu jego kraju przez Hamas, oświadczył: Obywatele Izraela, jesteśmy w stanie wojny. I wygramy ją.

Atak Hamasu na Izrael

Atak Hamasu na Izrael rozpoczął się w sobotę nad ranem. Ze Strefy Gazy wystrzelono zdaniem izraelskich źródeł około 2,2 tys. rakiet. Bojownicy przeniknęli do niektórych miast na południu Izraela i pojmali nieznaną liczbę Izraelczyków do niewoli. W wyniku ataków zginęło co najmniej 200 Izraelczyków, rannych jest co najmniej 1100 osób. W atakach odwetowych Izraela zginęło ponad 230 Palestyńczyków, a 1610 zostało rannych.