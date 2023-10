"Siły ukraińskie osiągnęły ograniczone postępy na północ od Nowoprokopiwki w obwodzie zaporoskim" – pisze ISW na podstawie geolokacji nagrań z frontu. Think tank przywołuje także relacje ukraińskiego sztabu generalnego o "częściowych postępach" w rejonie Andrijiwki pod Bachmutem.

Wpływ pogody na wojnę

Analitycy odnotowują, że na przebieg działań wojennych ma już wpływ pogarszająca się pogoda.

Powołując się na źródła rosyjskie, ISW podaje, że siły rosyjskie rozpoczęły minowanie terenów na linii Robotyne-Werbowe, by "osiągnąć zaskoczenie taktyczne", co w ostatnich dniach utrudniało stronie ukraińskiej przemieszczanie ładunków i sprzętu.

Ponadto Rosjanie poszerzają front przez nasilenie taktycznych ataków w kilku rejonach poza obwodem zaporoskim, by "rozciągnąć ukraińską obronę i rozproszyć uwagę". Według wojskowych z Ukrainy Rosjanie dążą do "związania" ich sił w rejonie Awdijiwki i Marjinki, by uniemożliwić przerzut wojsk na kierunek zaporoski.