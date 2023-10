Musimy zacieśnić współpracę, aby chronić infrastrukturę na Morzu Bałtyckim. Na dnie znajduje się +spaghetti+ kabli, mających fundamentalne znaczenie dla przesyłu danych - oświadczył gospodarz spotkania premier Szwecji Ulf Kristersson.

W ostatnich dniach doszło do tajemniczego uszkodzenia podmorskiego gazociągu, łączącego Estonię z Finlandią. Jesienią 2022 roku eksplozje uszkodziły gazociągi Nord Stream, śledztwo w tej sprawie trwa.

Kristersson na pokładzie brytyjskiego niszczyciela HMS Diamont spotkał się w porcie w Visby z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem. Szefowie rządów podpisali umowę o partnerstwie strategicznym w zakresie obronności, a także innowacji i handlu.

Innym tematem bilateralnych rozmów były kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego, m.in. w jaki sposób brytyjskie doświadczenia mogą pomóc Szwecji w walce z gangami.

Z uczestnikami spotkania w Visby przez łączę wideo rozmawiał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski. Ukraina ma być obserwatorem podczas ćwiczeń sił zbrojnych krajów tworzących JEF.

Kristersson zapewnił, że JEF nie zastąpi NATO, a jest jedynie jego "uzupełnieniem".

Czarny scenariusz

Gotlandia położona jest strategicznie na środku Bałtyku, jej zajęcie przez Rosję mogłoby pomóc w przejęciu kontroli nad krajami bałtyckimi. Szwedzkie wojsko wzmocniło obecność na wyspie jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę. W okresie zimnej wojny Gotlandia była w dużej części zmilitaryzowana.

Połączone Siły Ekspedycyjne

Połączone Siły Ekspedycyjne tworzą: Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania.

Połączone Siły Ekspedycyjne to jednostka bojowa o wysokiej gotowości wielkości brygady, zaprojektowana do reagowania na nieoczekiwane kryzysy w Europie i poza nią: od pomocy humanitarnej, przez odstraszanie, po operacje bojowe. JEF jest przeznaczony przede wszystkim do operacji szybkiego reagowania pod banderą Unii Europejskiej, NATO lub ONZ.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk