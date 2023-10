Pogoda utrudnia samolotom wojskowym i operatorom dronów zapewnienie osłony z powietrza dla oddziałów lądowych i częściowo z tego powodu inwazja została odłożona o kilka dni - podał "NYT" w materiale opublikowanym w sobotę.

Dziennik dodaje, że oddziały izraelskie przeszły w ostatnich dniach dodatkowe szkolenia, które miały przygotować je do walki wśród ruin i zniszczeń spowodowanych niedawnymi nalotami lotnictwa izraelskiego na Strefę Gazy.

Lądowa operacja izraelska - największa od czasu ofensywy w Libanie w 2006 roku - nastąpi "wkrótce" - ocenia "NYT". Przypomina, że w piątek do Strefy Gazy weszły na krótko jednostki rozpoznawcze, a armia wzmacnia gotowość do wojny lądowej. Armia izraelska od piątku wzywa zamieszkujących Strefę Gazę Palestyńczyków, by ewakuowali się na południe tego terytorium.