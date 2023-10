Na platformie X (dawny Tiwtter) Hamas opublikował nagranie. "Mudżahedini z Brygad Al-Kassam zapewniają opiekę medyczną więźniarce w Gazie, która została schwytana pierwszego dnia bitwy" - czytamy w opisie filmu.

"Jestem Maya Schem. Obecnie jestem w Gazie"

Cześć, jestem Maya Schem, mam 21 lat i mieszkam w Shoham. Obecnie jestem w Gazie - mówi młoda kobieta na nagraniu.

Kobieta opowiada, że została poważne ranna w rękę. W Gazie przeszła operację, która trwała trzy godziny. Opiekują się mną, dają leki, wszystko jest w porządku. Proszę tylko, żeby jak najszybciej zabrać mnie do domu, do rodziców, do rodzeństwa. Zabierzcie mnie stąd jak najszybciej. Proszę - błaga młoda kobieta, porwana przez terrorystów.

Matka zapowiada walkę o uwolnienie córki

Keren Shem - matka porwanej kobiety - w rozmowie z izraelskim Army Radio zapowiada walkę o uwolnienie córki. Opowiada, że zaraz po pierwszych doniesieniach o ataku terrorystów zadzwoniła do córki. Niestety, nie mogła się dodzwonić. Nie była w stanie także uzyskać informacji, o tym co się dzieje z córką.

Zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby wszyscy wiedzieli, że moja córka zaginęła, ale nikt się ze mną nie skontaktował - relacjonowała. Rodzina nie staje w dążeniu do uwolnienia młodej kobiety. Przedstawiciele izraelskiego ministerstwa obrony (IDF) poinformowali "The Jerusalem Post", że rodzina 21-latki została powiadomiona o jej porwaniu w zeszłym tygodniu.

Nie jest pewne natomiast, kiedy nagranie opublikowane przez palestyńskich bojowników zostało zrealizowane. Izraelski dziennik podkreślał, że Hamas często wykorzystuje podobne filmy w ramach wojny psychologicznej i nie jest jeszcze pewne, czy Maya wciąż żyje.

Hamas porwał obywatelkę Niemiec

W ręce bojowników Hamasy w trafiła też inna kobieta. To 22-letnia Shani Louk. Wedle niepotwierdzonych doniesień medialnych młoda Niemka nie żyje. Po ataku Hamasu na Izrael, do sieci trafiły dziesiątki nagrań dokumentujących przemoc i brutalność terrorystów.

Atak Hamasu na Izrael

7 października 2023 roku w sobotę rano (w Polsce była wtedy 5:30) nad obszarem Izraela przeleciały rakiety, a na terenie Tel Awiwu rozległy się syreny alarmowe. Następnie, jak podały Siły Obronne Izraela, bojownicy Hamasu przedostali się na terytorium Izraela drogą lądową. Dziennik "Ha-Arec" podawał, że Hamas sforsował bariery na granicy Strefy Gazy z Izraelem w 29 miejscach.

Według Sił Obronnych Izraela bojownicy Hamasu, zanim wkroczyli na terytorium Izraela, wystrzelili w kierunku tego państwa około 2200 rakiet, Hamas zaś podał liczbę 5000 rakiet. W dniu ataku na Izrael Hamas strzelał festiwal muzyczny przy granicy ze Strefą Gazy. Użył do tego broni maszynowej i granatów. Część osób została porwanych, inni zostali zamordowani. Na terenie festiwalu znaleziono 260 ciał.