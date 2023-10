Sullivan odniósł się w ten sposób w wywiadzie dla CNN do zarzutów o hipokryzję urzędników amerykańskich, którzy potępiali działania Rosji wymierzone w ukraińskie zasoby żywności, ale nie robią tego samego w przypadku odcięcia wody i żywności przez Izrael dla Palestyńczyków w Strefie Gazy.

Sullivan zaznaczył, że "Izrael to nie Rosja", lecz przyznał, że palestyńskim cywilom, tak jak i ukraińskim, należy się prawo do dostępu do żywności, wody i leków.

Mogę też powiedzieć, że byłem w kontakcie z moimi izraelskimi odpowiednikami tylko w ciągu ostatniej godziny, którzy donieśli mi, że w rzeczy samej z powrotem włączyli wodociąg w południowej Gazie - powiedział doradca prezydenta Joe Bidena.

To był przedmiot rozmów w ciągu ostatnich kilku dni i Stany Zjednoczone będą nadal pracować z Izraelem, ONZ, Egiptem, Jordanią i wieloma grupami na miejscu, by zapewnić, że niewinni Palestyńczycy otrzymają dostęp do tych podstawowych potrzeb i są chronieni przed bombardowaniem, bo zasługują na to prawo do bezpieczeństwa tak samo, jak Ukraińcy, czy inni cywile - dodał.

Sullivan jednocześnie oskarżył Hamas o utrudnianie ewakuacji osób ze Strefy Gazy do Egiptu. - Kiedy próbowaliśmy wczoraj przetransportować grupę, to Hamas podejmował kroki, by próbować do tego nie dopuścić - powiedział.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński