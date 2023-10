Nagrania przedstawiające moment wtargnięcia Palestyńczyków do Beeri opublikowano na kanale South First Responders na komunikatorze Telegram. Te materiały ukazują mieszkańców Strefy Gazy, którzy przybyli do kibicu samochodami i na motocyklach, a następnie zaczęli rabunek. Kradziono m.in. pojazdy rolnicze, telewizory, a nawet dziecięce rowerki - czytamy na łamach serwisu.

Reklama

Niektórzy cywile, którzy grabili kibuc, byli uzbrojeni. Pojawiało się wiele doniesień, że te osoby, podobnie jak bojownicy z Hamasu, porywały izraelskich mieszkańców Beeri i wywoziły ich do Strefy Gazy w charakterze zakładników - przekazały izraelski portal i kanał South First Responders.

Atak Hamasu na Izrael

Łączna liczba ofiar śmiertelnych po obu stronach konfliktu wynosi już ponad 4 tys., z czego około 1,4 tys. w Izraelu i 2,75 tys. w Strefie Gazy. Najwięcej osób zginęło pierwszego dnia wojny, gdy bojownicy Hamasu dokonali masakr na terenach położonych przy granicy ze Strefą Gazy - podczas festiwalu muzycznego w pobliżu miejscowości Reim oraz w kibucach Beeri i Kfar Aza.

Reklama

7 października w godzinach porannych Izrael został niespodziewanie zaatakowany przez palestyński Hamas. Uderzenie skutkowało największą liczbą ofiar śmiertelnych wśród Izraelczyków od 1973 roku, gdy państwo żydowskie stoczyło wojnę z koalicją syryjsko-egipską.