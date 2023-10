Emilia Świętochowska: Do niedawna pracował pan w Pentagonie, gdzie zajmował się kwestiami związanymi z wojną w Ukrainie . Może pan zdradzić, czym konkretnie?

Mieczysław P. Boduszyński: Tym, jak pociągnąć do odpowiedzialności Putina i jego reżim za zbrodnie w Ukrainie. Pracowałem m.in. nad strategią współpracy Stanów Zjednoczonych z Międzynarodowym Trybunałem Karnym (MTK) w Hadze. Jak pisały już media, prezydent Joe Biden po wielomiesięcznych dyskusjach postanowił, że USA zaczną się z nim dzielić informacjami, które mogą pomóc w prowadzeniu śledztwa przeciwko Rosji. Zrobił to pomimo sprzeciwu sekretarza obrony, co w przypadku szefów administracji zdarza się bardzo rzadko. Decyzja ta była niezwykle skomplikowana, bo Waszyngton, a Pentagon w szczególności, podchodzi z wielką ostrożnością do międzynarodowych instytucji, takich jak MTK. Obawia się, że współpraca z trybunałem haskim w sprawie zbrodni rosyjskich…

Mieczysław P. Boduszyński to profesor polityki i stosunków międzynarodowych w Pomona College w Kalifornii. Do sierpnia pracował w Departamencie Obrony jako doradca. W latach 2004–2016 służył jako dyplomata Departamentu Stanu w Albanii, Kosowie, Japonii, Egipcie, Libii i Iraku.

