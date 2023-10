Matthew Perry nie żyje. Policja znalazła ciało aktora w jego domu

Jak podaje "Los Angeles Times" Matthew Perry został znaleziony przez służby ratownicze martwy około godziny 16. Detektywi z wydziału policji Los Angeles zajmujący się zabójstwami i napadami ze względu na trwające śledztwo nie podają przyczyn śmierci aktora.

Na miejscu zdarzenia nie znaleziono żadnych narkotyków, ani śladów przestępstwa - informują amerykańskie media, powołując się na anonimowe policyjne źródło.

Matthew Perry. Kim był aktor, który zagrał Chandlera?

Matthew Perry to amerykański aktor urodzony 19 sierpnia 1969 roku w Williamstown, Massachusetts. Zdobył ogromną popularność i uznanie za swoją rolę Chandlera Binga w kultowym serialu telewizyjnym "Przyjaciele" (Friends), który emitowany był przez dziesięć sezonów. Chandler był zabawnym, sarkastycznym i inteligentnym członkiem grupy przyjaciół, znany z niezapomnianych kwestii i specyficznego poczucia humoru. Jego rola była kluczowa dla sukcesu serialu i przyniosła aktorowi ogromną popularność.

Po sukcesie "Przyjaciół", Perry kontynuował swoją karierę aktorską w telewizji i filmie. Grał w wielu produkcjach, w tym w serialu "Studio 60 on the Sunset Strip" i filmie "Znów mam 17 lat" (17 Again). Mogliśmy go również zobaczyć w takich hitach jak: "Polubić czy poślubić" czy "Jak ugryźć 10 milionów".

Matthew Perry. Walka z uzależnieniem

Matthew Perry walczył z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Jego walka z nałogiem była publicznie znana, i aktor otwarcie mówił o swoich trudnościach związanych z nałogiem. Przez wiele lat starał się pokonać te problemy i uczestniczył w różnych programach terapeutycznych oraz terapii odwykowej. Dzięki swojej otwartości na ten temat stał się inspiracją dla wielu osób walczących z uzależnieniem, promując świadomość na ten temat i aktywnie wspierając inicjatywy charytatywne związane z leczeniem uzależnień.

Matthew Perry podkreślał, jak ważne jest szukanie pomocy i wsparcia w walce z uzależnieniem oraz zdobywanie wiedzy na ten temat, aby móc lepiej zrozumieć i kontrolować te problemy. Jego otwartość i działania na rzecz pomocy innym osobom cierpiącym na uzależnienia stanowiły ważny aspekt jego życia poza aktorstwem.