Mąż pani Katarzyny - Ahmed Shuheber, od kilku tygodni nie może wydostać się ze Strefy Gazy.

Hamas mówi: mogą wyjechać. To z kim oni rozmawiają? To mnie interesuje. Według jakiego klucza te listy są układane? Na początku chcieli nam wmówić, że jest to kolejność alfabetyczna. Tak poważne sprawy załatwia się alfabetycznie? – pyta retorycznie pani Katarzyna w Radiu ZET.

Reklama

Oświadczenie MSZ

"Podejmujemy wszelkie możliwe działania, by polscy obywatele w Strefie Gazy byli bezpieczni i mogli opuścić obszar wojenny. Dziś ponownie rozmawiałem z ministrem spraw zagranicznych Egiptu Samehem Shoukrym, aby nalegać na dalsze wsparcie i umożliwienie ewakuacji jak najszybciej" – napisał w środę 1 listopada na platformie X szef polskiego MSZ Zbigniew Rau.