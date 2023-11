MSZ "z oburzeniem podkreśla, że każdy dzień pobytu naszych obywateli w Strefie Gazy naraża ich na ryzyko utraty życia i przynosi cierpienie, zwłaszcza dzieciom".

Polacy uwięzieni w Strefie Gazy już trzy tygodnie

"W naszej ocenie żadne okoliczności nie usprawiedliwiają tego, że Polacy przebywający w Strefie Gazy od trzech tygodni nie mogą jej opuścić, mimo że władze polskie czekają na ich przyjęcie po stronie egipskiej" - czytamy.

Resort zaznaczył, że za pośrednictwem Ambasady RP w Tel Awiwie, Kairze oraz Biura w Ramallah, "od momentu wybuchu konfliktu, było i jest w ścisłym i regularnym kontakcie oficjalnym i roboczym z egipskimi i izraelskimi władzami, dokładając tym samym wszelkich wysiłków, by umożliwić polskim obywatelom przebywającym w Strefie Gazy bezpieczną i szybką ewakuację".

"W związku z uzyskaną od strony izraelskiej i egipskiej informacją o czasowym wstrzymaniu możliwości ewakuacji cudzoziemców ze Strefy Gazy, opuszczenie jej przez obywateli polskich jest na chwilę obecną niemożliwe" - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

MSZ w stałym kontakcie z Polakami w Strefie Gazy

Resort zapewnił, że przedstawiciele MSZ pozostają w kontakcie z Polakami przebywającymi w Strefie Gazy.

Agencja AFP, powołując się na wypowiadającego się anonimowo urzędnika administracji Hamasu, podała, że Hamas zawiesił w sobotę ewakuację cudzoziemców i osób posiadających podwójne obywatelstwo do Egiptu. Decyzja ta zapadła po tym, jak Izrael odmówił zezwolenia rannym Palestyńczykom na wyjazd do egipskich szpitali.

W piątek MSZ przekazało, że ze względu na decyzje państw trzecich, polski resort dyplomacji wciąż oczekuje na umożliwienie ewakuacji Polaków z terenów objętych działaniami wojennymi.

"MSZ podejmuje wszelkie wysiłki, by umożliwić polskim obywatelom opuszczenie Strefy Gazy" - zapewnił resort dyplomacji w komunikacie zamieszczonym w piątek w mediach społecznościowych. Jak dodano, "ze względu na decyzje państw trzecich wciąż oczekujemy na umożliwienie ewakuacji Polaków z terenów objętych działaniami wojennymi. Robimy co w naszej mocy, by zapewnić im bezpieczeństwo" - podkreśliło MSZ.

Ilu Polaków jest uwięzionych w Strefie Gazy?

Polski resort dyplomacji kilkukrotnie podawał, że domaga się, aby polskim obywatelom umożliwiono bezpieczną ewakuację ze Strefy Gazy. Według wiedzy polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej, w Strefie Gazy jest około 30 obywateli polskich.