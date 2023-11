W lasach Karpat Południowych odkryto wilczaka, czyli hybrydę wilka i psa. Może to doprowadzić do degradacji genetycznej, a następnie do całkowitego wyginięcia gatunku" - ostrzega fundacja Conservation Carpathia.

"Chociaż hybrydyzacja wydaje się w tej chwili niewielkim zagrożeniem, może ewoluować i z czasem doprowadzić do degradacji genetycznej, a następnie do całkowitego wyginięcia tego gatunku" - cytuje oświadczenie fundacji portal Digi24.ro. Reklama Hybrydyzacja gatunków Zaznaczono w nim, że w przypadku Rumunii hybrydyzacja gatunków jest zjawiskiem wywołanym przez bezpańskie psy, które pojawiły się w siedliskach wilków. Jak oceniają badacze, ich obecność może zagrozić zdrowiu genetycznemu wilków w kolejnych dziesięcioleciach. Robot-wilk już na usługach władz lokalnych. Skutecznie odstrasza... Zobacz również Badacze badali m.in. materiał genetyczny pobrany od wilków i psów przebywających na konkretnym terenie. Reklama Celem badań prowadzonych przez fundację jest zdobycie informacji na temat populacji wilków w Rumunii. Jak zaznaczono w komunikacie, badania genetyczne mają charakter długoterminowy i są kontynuowane. Populacja wilków w Rumunii "Na podstawie częstotliwości obserwacji osobników na kamerach zainstalowanych przez badaczy w lesie oszacowano liczebność i zagęszczenie populacji, parametry niezbędne do ochrony tego gatunku i realizacji strategii współistnienia ze społecznościami lokalnymi" – wskazano w komunikacie. Według danych fundacji w Karpatach Południowych zagęszczenie populacji wilka wynosi 2,35 osobnika na 100 km2. To mniej niż w amerykańskim Parku Yellowstone (5-9,8 osobnika według danych z 2015 r.) czy w północnych Apeninach, ale znacznie wyższy niż w Skandynawii, gdzie populacja wilków stara się odbudować po dużym spadku genetycznym (0,18 osobnika na 100 km2 w 2021 r.). Według oficjalnych szacunków populacja wilków w Rumunii liczy około 3000 osobników.