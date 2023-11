Rodzina z Brescii na północy Włoch dostała mandaty opiewający na kwotę 13 tysięcy euro. Rodzice odwozili samochodem do szkoły dziecko. Nie wiedzieli jednak, że za każdym razem wjeżdżali do strefy ograniczonego ruchu. Wjechali do tej strefy co najmniej 104 razy.

Lokalna prasa w Lombardii podała, że następne mandaty stale napływają, a rodzice chłopca spodziewają się - biorąc pod uwagę liczbę dni szkoły i odbierania po lekcjach - że kar tych będzie łącznie około 140. O tym, jaką osiągną sumę, wolą nie myśleć. Reklama Apel do sędziego pokoju Na razie zaczęli płacić kolejne mandaty i jednocześnie zwrócili się do miejscowego sędziego pokoju, rozstrzygającego sprawy mniejszej wagi, by u niego dochodzić sprawiedliwości. Uważają, że nie ponoszą winy, bo w tej sprawie winny jest ich GPS. Wskazał nam tę ulicę jako tę, którą mamy dojeżdżać - argumentują. Matka i ojciec chłopca, cytowani przez media, zapytali, czemu straż miejska w Brescii nie ostrzegła ich wcześniej, że codziennie łamią przepisy i dopuszczała do tego, by wysyłano do nich kolejne mandaty i to po dwóch miesiącach.\ Reklama "Zarząd miasta chce na tym zarabiać" Przez to powtarzaliśmy ciągle ten sam błąd. Jest podejrzenie, że zarząd miasta chce na tym zarabiać- stwierdzili odbiorcy pliku mandatów. Weronika Papiernik Powiązane Akcja "Stop drift" w Lublinie. Mandaty sypały się jak konfetti Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję