Podkreślił też, że Europa musi być przygotowana na samodzielne stawienie czoła konfliktowi na Ukrainie, ponieważ w Stanach Zjednoczonych, które najbardziej pomagają Kijowowi, możliwy jest polityczny zwrot w najbliższej przyszłości.

Choć przyznał, że atak Rosji na Ukrainę był aktem agresji, pogwałceniem prawa międzynarodowego, to według niego Europa niewłaściwie na to zareagowała. Zdaniem Orbana, powinna dążyć do lokalizacji konfliktu, podczas gdy stał się on globalny. - Jest jasne, że Ukraińcy nie wygrają na linii frontu i realistycznie nie dojdzie do zmiany w Moskwie - ocenił.

"Jestem najbardziej doświadczonym politykiem w całej UE"

Orban podkreślił, że jest najbardziej doświadczonym politykiem w całej Unii Europejskiej, ponieważ zajmuje się polityką od 33 lat, z czego 17 lat był szefem rządu.

"Weltwoche" to szwajcarski tygodnik o profilu konserwatywnym, neoliberalnym i antyimigranckim. Redaktorem naczelnym jest Roger Koeppel, poseł z ramienia Szwajcarskiej Partii Ludowej.

Tygodnik jest krytykowany m.in. za publikowanie prorosyjskich treści. Orban kilkukrotnie udzielał dla niego wywiadów.