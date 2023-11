Węgierski premier Viktor Orban dąży do uzyskania rozległych nowych uprawnień, które pozwolą mu na identyfikację i karanie tego, co postrzega jako zagraniczne ingerencje w jego kraj, członka Unii Europejskiej. Jest to najnowszy krok w serii coraz bardziej autorytarnych działań, które podejmuje podczas swojego ponad dziesięcioletniego okresu rządów.