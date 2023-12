Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz spotkają się z premierem Węgier Viktorem Orbanem przed czwartkowym szczytem przywódców UE w Brukseli. Będą chcieli przekonać węgierskiego przywódcę do rezygnacji z weta wobec decyzji o rozpoczęciu rozmów o członkostwie Ukrainy w UE. Spróbują też skłonić go do odblokowania 50 miliardów euro pomocy finansowej dla kraju dotkniętego wojną.