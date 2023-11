Niestety Awdijiwka już z wyglądu przybliża się do Marjinki. Przypominam, że Marjinka to miejscowość, w której już w zasadzie nic nie istnieje. Jest zniszczona do fundamentów. Nie ma tam ani jednego ocalałego budynku (...) I Awdijiwka zbliża się do tego - powiedział mer, cytowany przez ukraińską redakcję Radia Swoboda.

Rosjanie chcą zdobyć Awdijiwkę

Barabasz poinformował, że rosyjskie siły codziennie atakują miasto z artylerii, prowadząc dziesiątki zmasowanych ostrzałów. Prowadzone są też ataki lotnicze.

Zaznaczył, że rosyjska armia kieruje ogromne siły, żeby zdobyć Awdijiwkę.

W ostatnich tygodniach ukraińskie władze i media podkreślały, że obecne rosyjskie natarcie na miasto jest największe nie tylko od początku obecnej inwazji, ale i od 2014 roku, gdy wybuchły walki w Donbasie

Trzecia fala ataku Rosji

Rosja rozpoczęła trzecią falę ataku na Awdijiwkę. Miasto jest praktycznie okrążone i systematycznie ostrzeliwane z każdej strony, około 40 razy dziennie.

Straty rosyjskie pod Awdijiwką przewyższyły już straty pod Wuhłedarem i Bachmutem: to co najmniej 3-4 tys. zabitych, 7-8 tys. rannych żołnierzy i zniszczonych ponad 400 jednostek sprzętu.

Zakłady w Awdijiwce zapewniają Ukrainie lokalną przewagę obronną, a siły rosyjskie prawdopodobnie poniosą znaczne straty osobowe, jeśli spróbują zaatakować obiekt.

W ostatnim czasie Rosja nie ustaje w walce o miasto Awdijiwka — nawet pomimo ogromnych strat. Z kolei ukraińska armia poinformowała o tym, że po raz kolejny udało jej się odeprzeć wroga.