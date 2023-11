"Z pewną konsternacją i wielkim rozczarowaniem przyjąłem do wiadomości list, który wysłał Ks. Arcybiskup do Ojca Świętego 9 października 2023 r., a który został niedawno opublikowany" – pisze, jak podaje Deutsche Welle - przewodniczący Episkopatu Niemiec biskup Georg Bätzing.

Reklama

Niemiecki hierarcha uważa, że jego polski odpowiednik "z wielką gwałtownością oraz nieprecyzyjnymi i fałszującymi stwierdzeniami narzeka na Drogę Synodalną Kościoła katolickiego w Niemczech" i to jest "antysynodalne zachowanie".

Co napisał Gądecki?

Reklama

Gądecki skrytykował bowiem niemieckie reformy kościelne i uznał je za "niedopuszczalne i niekatolickie". Uderzył m.in. w plany wprowadzenia możliwości zmiany płci w akcie chrztu, albo dopuszczenie osób transgender do sakramentów.

Odpowiedź biskupa Bätzinga

"Zadaję sobie jednak pytanie, zgodnie z jakim prawem kanonicznym przewodniczący konferencji biskupów danego kościoła ośmiela się osądzać katolickość innego Kościoła i jego episkopatu. Pozwolę sobie zatem wyraźnie powiedzieć, że uważam list Ks. Arcybiskupa za ogromne przekroczenie Jego uprawnień" - napisał biskup Bätzing.

"Niepokoi mnie wyrażony przez Ks. Arcybiskupa zdystansowany stosunek do współczesnej demokracji parlamentarnej, dla której zasady porządku konstytucyjnego, suwerenności narodu, rządów prawa, podziału władzy, ochrony mniejszości i państwa opiekuńczego są szczególnie ważne obok uznania godności ludzkiej i praw człowieka. Zwłaszcza w świetle globalnej tendencji do wzrostu autokratycznych, a nawet dyktatorskich form rządów, troską, która powinna łączyć nas i nasze narody, które ucierpiały z powodu dyktatur, powinno być wzmocnienie osiągnięć demokracji, a nie ich umniejszanie" - dodał niemiecki hierarcha. Uważa też, że abp. Gądecki "złośliwie oczernia" niemiecki Episkopat.

Reklama

"Sfera zawiłych teorii spiskowych"

Bp Bätzing uważa też, że zarzuty, "jakoby niemieccy biskupi infiltrowali, indoktrynowali lub nawet korumpowali światowy episkopat lub Synod Biskupów" są nieprawdziwe, zaś "takie pomysły należą po prostu do sfery zawiłych teorii spiskowych".

Niemiecki hierarcha apeluje też, by Gądecki uznał "katolickość całego Kościoła powszechnego, a także katolickość i poszczególnych Kościołów partykularnych oraz do poszukiwania dialogu bez oszczerstw i uprzedzeń" oraz wezwał polskiego biskupa do dialogu.