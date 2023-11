Dziś jesteśmy lepiej wyposażeni, ale czy to wystarczy? Niestety nie”Terytorium Ukrainy jest bardzo duże.

Apel do sojuszników

Apel do naszych partnerów jest zatem następujący: Potrzebujemy więcej systemów przeciwlotniczych, aby chronić się przed rosyjskim terrorem rakietowym. Ta jesień i zima będą w dalszym ciągu ukierunkowane szczególnie na infrastrukturę krytyczną Ukrainy - powiedział Makiejew. Rosja atakuje elektrownie i elektrownie, żeby (...) cywile marzli zimą i musieli żyć bez prądu, bez ogrzewania - dodał.

Ołeksij Makiejew - kim jest?

Ołeksij Makiejew to były pełnomocnik rządu Ukrainy ds. polityki sankcji. Prezydent Wołodymyr Zełenski mianował go ambasadorem Ukrainy w Niemczech we wrześniu 2022 roku. Makiejew zaczął pracę jako ambasador w październiku 2022 roku. W czerwcu 2023 roku wezwał Zachód do większego wsparcia w obronie Ukrainy przed Rosją 2. W lutym 2023 roku apelował o szybkie negocjacje akcesyjne z UE.