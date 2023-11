Davies o rosyjskiej agresji. Putin zjednoczył ukraiński naród

Znany historyk prof. Norman Davies w stacji Polsat News podzielił się swoimi obserwacjami dotyczącymi Rosji i wojny w Ukrainie. Obrona i upór Ukraińców jest wspaniały. Chyba nikt nie przewidział, że są oni w stanie tak się bronić - zauważył.

Reklama

Jego zdaniem agresja rosyjska na Ukrainę, a także sam Władimir Putin przyniosły ze sobą nieoczekiwane skutki. Nikt tak nie umocnił tożsamości Ukraińców, jak Putin. […] Jeszcze niedawno ten kraj był podzielony, ale od momentu inwazji rosyjskiego wojska, Ukraińcy są zjednoczeni - ocenił prof. Davies.

Davies był pytany o to, czy Putin mógłby zaatakować inne kraje. Historyk ma tu pewne wątpliwości. On jest za słaby. Absolutnie za słaby, żeby pójść dalej - stwierdził. Ukraina jest bardzo dużym krajem, większym od Polski i on potrafił zająć jedną piątą, może jedną szóstą tego terytorium i to z trudnościami. Nie jest w stanie pójść dalej - skomentował.

Reklama

Inna Rosja jest możliwa? Niekoniecznie lepsza

W kwestii przyszłości Rosji brytyjski historyk spodziewa się zmian politycznych. Oczywiście nie wiemy, czy ta zmiana będzie korzystniejsza dla Ukrainy, czy odwrotnie. Możliwe, że znajdą jeszcze gorszego tyrana niż Putin - stwierdził Davies.

W opinii historyka czas Putina zmierza ku końcowi.