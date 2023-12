Pod koniec listopada zestrzelony został dron wyposażony w ukraińską kartę SIM i modem 4G, co prawdopodobnie jest rosyjską improwizowaną modyfikacją mającą na celu poprawę naprowadzania w czasie rzeczywistym przy użyciu masztów sieci komórkowych. Chodzi o to, aby zmniejszyć zależność od nawigacji satelitarnej. Istnieje realna możliwość, że jest to również próba osłabienia skuteczności ukraińskich środków walki radioelektronicznej.

Po co Rosjanom czarne wykończenia?

W raporcie dodano, że niektóre inne rosyjskie drony prawdopodobnie otrzymały czarne wykończenie, co utrudnia wizualną identyfikację, gdy nadlatują w nocy. "Rosja coraz częściej wykorzystuje jednokierunkowe bezzałogowe statki powietrzne w dużych nalotach, próbując przytłoczyć ukraińską obronę powietrzną. Jednak Ukraina nadal skutecznie neutralizuje większość nadlatującej broni" - napisano.