Michaił Pawłow, zwerbowany w zakładzie karnym do służby w rosyjskich batalionach karnych Sztorm-Z, ujawnił w trakcie przesłuchania, jak wyglądała rekrutacja do walk na froncie w Ukrainie. "Podczas rekrutacji na wojnę z Ukrainą powiedziano nam, że na froncie będziemy mogli robić to samo, za co otrzymaliśmy wyroki pozbawienia wolności. Usłyszeliśmy też, że przeżyje co najwyżej 20-30 proc. spośród nas" - powiedział.