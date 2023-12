Aktualny bilans ofiar wojny rosyjsko-ukraińskiej

Od dnia napaści na Ukrainę 24 lutego 2022 r. do listopada 2023 r. całkowita liczba ofiar po stronie rosyjskiej prawdopodobnie wyniosła ok. 70 tys. zabitych i 220-280 tys. rannych - przekazało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony.

Reklama

Jak wyszczególniono w codziennej aktualizacji wywiadowczej, straty w siłach ministerstwa obrony to ok. 50 tys. zabitych i od 180 tys. do 240 tys. rannych, zaś w Grupie Wagnera - ok. 20 tys. zabitych i 40 tys. rannych. Dodano, że szacunkowy zakres całkowitej liczby ofiar po stronie rosyjskiej wynosi zatem od 290 tys. do 350 tys., a jego mediana to 320 tys.

Rosyjscy urzędnicy mają problem ze zrozumieniem skali strat

"Nawet wśród rosyjskich urzędników istnieje prawdopodobnie niski poziom zrozumienia całkowitej liczby ofiar z powodu zakorzenionej od dawna kultury nieuczciwego raportowania w wojsku" - skomentował brytyjski resort obrony.