Zełenski potwierdza. Ukraińska armia chce mobilizacji nawet pół miliona żołnierzy »

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o planach dodatkowej mobilizacji żołnierzy. Dodał, że mobilizacja to temat "delikatny" i decyzja w sprawie masowego powołania do wojska jeszcze nie zapadła. Prezydent odniósł się także do kwestii zorganizowania wyborów w trakcie trwającej wojny.