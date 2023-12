Jeśli chodzi o przestępstwa motywowane politycznie ogółem, to do 27 listopada 2023 roku odnotowano ich ok. 1600, z czego ponad 700 zaklasyfikowano jako antysemickie. Motywowane były przede wszystkim "obcymi ideologiami" lub religijnie. Przestępstwa te dotyczą w większości przypadków zniszczenia mienia (405) oraz nawoływania do nienawiści (329). W 77 przypadkach doszło do profanacji flag lub symboli narodowych obcych państw.

Reklama

Policyjne dane

Z danych policji wynika także, że spośród 463 podejrzanych większość (259) ma obywatelstwo niemieckie. Nie ma dokładniejszych danych na temat pochodzenia migracyjnego tych osób. Na drugim miejscu wśród podejrzanych znalazły się osoby posiadające obywatelstwo syryjskie (64), na trzecim - tureckie (26).

Rząd podkreślił, że w przypadku nasilania się konfliktu na Bliskim Wschodzie również na terenie Niemiec można spodziewać się wzrostu niepokoju, demonstracji i działań mobilizacyjnych szczególnie wśród "podmiotów ekstremistycznych" i ich sympatyków z różnych środowisk, które łączy antyizraelska ideologia.

Reklama

"Łączy ich złowrogi stosunek Izraela"

"Wrogość wobec Izraela, a nawet antysemityzm są ideologicznymi składnikami islamistów, świeckich ekstremistycznych Palestyńczyków, tureckich i niemieckich prawicowych ekstremistów, a także części niemieckich i tureckich lewicowych ekstremistów. Łączy ich wspólnie złowrogi wizerunek Izraela, mimo mocnych różnic ideologicznych tych środowisk" – dodał "Welt".

Przedstawiciele niemieckiego rządu podkreślili, że "państwo musi reagować na antysemityzm poprzez zakaz stowarzyszania się i wszczęcie postępowań karnych".

Reklama

"Większość ważnych organizacji islamskich w Niemczech wyraźnie zdystansowała się od terroryzmu Hamasu w mediach społecznościowych i wyraźnie potępiła mordy na ludności cywilnej w Izraelu. Zakładanie, że muzułmańskie środowiska migracyjne stoją za działalnością antysemicką, jest całkowicie błędne" – dodał rząd RFN przyznając, że antysemityzm jest "bardzo często głównym składnikiem ideologii ekstremistycznych, zwłaszcza prawicowych”, jednocześnie stając się też „coraz bardziej widoczny i jawny” w całym społeczeństwie.