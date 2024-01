Porażka kandydata AfD nie taka spektakularna

Kandydat partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) Uwe Thrum przegrał wybory lokalne na starostę powiatu Saale-Orla w Turyngii. Niemiecka prasa zastanawia się, co przyczyniło się do tej porażki reprezentanta skrajnej prawicy.

"Patrząc trzeźwo, powiat jest kolejnym przykładem tego, jak mało przekonująca może być AfD, aby osiągnąć znaczący wynik wyborczy. Przegrała ona oczywiście nie pomimo, ale dlatego, że kandydat CDU Christian Herrgott, sekretarz generalny struktur ugrupowania w landzie, jest przedstawicielem konserwatystów w swojej partii. Odnosił się on do polityki migracyjnej, tematu, bez którego AfD od dawna już by pewnie nie było" - pisze "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (cytat za: Deutsche Welle).

Jak pisze DW, zdaniem "Allgemeine Zeitung" zwycięstwo kandydata CDU w powiecie Saale-Orla zapobiegło objęciu przez AfD drugiego stanowiska starosty, ale "nie ma powodów do ulgi, a wręcz przeciwnie". "Prawie 48 procent poparcia dla kandydata skrajnie prawicowej partii jest wysoce alarmujące. Jeszcze gorzej wygląda to, jeśli dokładniej przyjrzeć się liczbom. Pomimo ogólnokrajowej mobilizacji [chodzi o masowe protesty przeciwko AfD - red.], kandydat CDU Herrgott zdobył 23 tys. 534 głosy - tylko niewiele więcej niż CDU, SPD i Lewica razem w pierwszej turze (23 tys. 341). Z kolei kandydat AfD Thrum zdołał znacząco zwiększyć liczbę głosów swojego obozu, z 19 tys. 611 do 21 tys. 364" - pisze "Allgemeine Zeitung".

Jakość życia w Niemczech spada

Z kolei ekonomiczny "Handelsblatt" zauważa, że oprócz "jedności w walce z AfD potrzebny jest również rząd, który rozwiąże problem zastoju w kraju […]. Obywatele chcą odpowiedzi na ich obawy przed utratą dobrobytu. Większość zadaje sobie pytanie, czy sukces w tym kraju jest jeszcze wart zachodu".

Zdaniem gazety koalicjaSPD, Zielonych i FDP powinna spierać się przede wszystkim o właściwą drogę w polityce uchodźczej, zamiast wymachiwać "pałką z napisem nazizm" przed wszystkimi, którzy myślą inaczej. "Polityka migracyjna jest pożywką dla AfD. Każdy, kto traktuje ją poważnie, zawęża prawicowym populistom polityczne pole gry".