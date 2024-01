W sondażu instytutu Insa dla dziennika "Bild" poparcie dla AfD spadło z 23 do 21,5 proc. - to największy spadek w badaniu Insa od prawie dwóch lat. Ostatnio AfD nieznacznie straciła w tym badaniu na przełomie roku (minus 0,5 punktu proc.).

Uogólniając, we wszystkich sondażach od połowy 2022 r. poparcie dla AfD wykazywało tendencję wzrostową - przypomina we wtorek portal "Bilda".

Socjaldemokratyczna partia kanclerza Olafa Scholza, SPD (13,5 proc.), straciła pół punktu procentowego w porównaniu z poprzednim tygodniem. Poparcie dla liberalnej FDP utrzymuje się na poziomie 5 proc. Spośród partii tworzących rząd tylko Zieloni byli w stanie poprawić wynik o pół punktu proc., do 12,5 proc.

Tym partią wzrosło poparcie

Największy wzrost odnotowały pozostałe partie (plus 3,5 punktu proc. do 11,5 proc.). Należy do nich m.in. lewicowy Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW).

Badanie instytutu Forsa-Trendbarometer dla stacji RTL/ntv również pokazuje, że AfD straciła w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Spadła z 22 do 20 proc. Podczas gdy w wyborachdoBundestagu w 2021 r. AfD uzyskała 10,3 proc. poparcia, w ostatnim czasie jej notowania wzrosły do 22 proc. i utrzymywały się na tym wysokim poziomie przez wiele miesięcy - zaznacza portal RTL.

Demonstracje

Według danych policji, w weekend w demonstracjach przeciwko prawicowemu ekstremizmowi w niemieckich miastach wzięło udział łącznie około 910 tys. osób. Liczba ta została ogłoszona przez rzecznika ministerstwa spraw wewnętrznych w Berlinie w poniedziałek.