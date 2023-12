Jak zaznaczono, wzrost dziennych strat Federacji Rosyjskiej, zgodnie z danymi Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, wskazuje na degradację sił rosyjskich. Brytyjski wywiad wskazuje, że przyczyniła się do tego "częściowa mobilizacja", którą Władimir Putin ogłosił we wrześniu 2022 roku. W jej wyniku do armii trafili cywile po szybkich przeszkoleniach.

Reklama

"Rosja prawdopodobnie będzie potrzebowała 5-10 lat, aby odbudować wysoce profesjonalną i doświadczoną armię" - uważa brytyjski wywiad.

Pół miliona zabitych i rannych już w 2025 roku

Brytyjscy analitycy zakładają, że obecne tempo strat Federacji Rosyjskiej utrzyma się w 2024 r., a do 2025 r. liczba zabitych i rannych rosyjskich żołnierzy osiągnie ponad pół miliona osób.

Reklama

Brytyjski wywiad podkreślał, że w ciągu dziewięciu lat wojny w Afganistanie ZSRR stracił ok. 70 tys. żołnierzy.

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy według stanu na poranek 30 grudnia 2023 r. łączne straty bojowe Rosji od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę wynoszą około 350 tysięcy żołnierzy.