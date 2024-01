Szef libańskiej szyickiej organizacji Hezbollah zagroził, że jeśli Izrael zaatakuje Liban, to walka będzie "bez reguł ani ograniczeń". Było to pierwsze wystąpienie Hasana Nasrallaha od czasu, jak jeden z liderów Hamasu, Saleh al-Arouri, zginął we wtorek w zamachu, do którego doszło na przedmieściach Bejrutu, poinformowała agencja Reutera.