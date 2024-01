Strzelanina w amerykańskiej szkole. Policja reaguje

Jak informują amerykańskie media, policja odpowiedziała w czwartek na zgłoszenie o strzelaninie w Perry High School w miejscowości Perry w stanie Iowa.

Według najnowszych informacji "wiele osób odniosło rany postrzałowe". Komunikat tej treści przekazał dziennikarzom szeryf hrabstwa Dallas, Adam Infante. Infante powiedział, że władze zareagowały w ciągu 7 minut na wezwanie o godzinie 7.37 dotyczące strzelaniny w kampusie. W budynku było bardzo niewielu studentów i wykładowców - powiedział.

Jak informuje CNN, strzelec został zidentyfikowany. Policja potwierdziła zabicie napastnika.

Nadal nie wiemy dokładnie, ilu jest rannych - dodał. Nie ma dalszego zagrożenia dla społeczeństwa - zapewnił policjant.

W mediach społecznościowych hrabstwa Dallas czytamy, że "liczne organy ścigania i personelu medycznego są na miejscu strzelaniny w Perry High School". "Miejsce zostało zabezpieczone, a biuro szeryfa hrabstwa Dallas opublikuje więcej informacji, gdy będą one dostępne". Planowana jest konferencja prasowa.

Zdjęcia z okolic zespołu szkół w Perry ukazują liczne policyjne radiowozy, który przyjechały z wielu miast.

Relacje świadków zdarzenia

Według relacji ojca świadka zdarzenia, które przytacza Associated Press, 15-letni Zander Shelley był na korytarzu, czekając na rozpoczęcie zajęć, kiedy usłyszał strzały. Wówczas wbiegł do klasy. Zander został dwukrotnie postrzelony i ukrył się w klasie, zanim wysłał SMS-a do ojca o 7.36 rano czasu lokalnego.

18-latka Rachael Kares kończyła próbę zespołu jazzowego o 8.37 rano, kiedy wraz z kolegami z zespołu usłyszała coś, co opisała jako cztery strzały z broni palnej.

Mój nauczyciel zespołu spojrzał na nas i krzyknął: Uciekajcie! - mówi Kares. Więc pobiegliśmy - informuje AP.

Perry w stanie Iowa. Blisko 2 tysiące uczniów

Perry znajduje się na obrzeżach Des Moines, z populacją około 8 tys. mieszkańców. W skład zespołu szkół wchodzi liceum, gimnazjum i szkoła podstawowa. Łącznie uczy się tam około 1,8 tys. uczniów.

Czwartek miał być pierwszym dniem zajęć w nowym semestrze.

Artykuł aktualizowany