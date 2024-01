Na nagraniu, które pojawiło się w Internecie można zobaczyć lwa, który siedzi w bentleyu. Nagranie wywołało poruszenie w Tajlandii.

Nietypowy pasażer bentley'a

Właścicielka lwa została zatrzymana przez policję, ponieważ nie otrzymała niezbędnego pozwolenia na przemieszczanie lwa. Mimo , że posiadanie egzotycznych zwierząt domowych nie jest nielegalne w kraju Azji Południowo-Wschodniej, muszą one być oficjalnie zarejestrowane.

Oskarżenia i kara grzywny

Właścicielka zwierzęcia jest oskarżona o posiadanie dzikiego zwierzęcia bez zezwolenia, co grozi karą do roku pozbawienia wolności i grzywną do 100 000 bahtów (około 2 800 dolarów). Okazało się, w trakcie dochodzenia, że przyjaciel właścicielki lwa kierował samochodem i zabrał zwierzę na przejażdżkę. Mężczyzna jest obywatelem Sri Lanki i opuścił już Tajlandię.