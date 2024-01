Decyzje o czasowym wstrzymaniu finansowania podjęły w sobotę Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Holandia, Szwajcaria i Finlandia.

Szef UNRWA (United Nations Relief and Works Agency) Philippe Lazzarini wyraził "zaszokowanie" tymi decyzjami, które - jak podkreślił - "zagrażają naszej humanitarnej pracy w regionie, a zwłaszcza w Strefie Gazy". "Palestyńczycy w Gazie nie potrzebują tej dodatkowej zbiorowej kary" - napisał Lazzarini na platformie X.

Podejrzani o zaangażowanie w atak Hamasu na Izrael

Wcześniej agencja poinformowała, że grupa jej pracowników, podejrzanych o zaangażowanie w atak Hamasu na Izrael, została zwolniona z pracy i wszczęto w ich sprawie śledztwo.

Decyzje o wstrzymaniu finansowania UNRWA podjęto po apelu Izraela.

Izraelski minister spraw zagranicznych Israel Katz wezwał w sobotę do natychmiastowego zwolnienia kierownictwa UNRWA. Oświadczył też, że należy bezzwłocznie wszcząć śledztwo w sprawie wszystkiego, co wydarzyło się w Strefie Gazy w kontekście pomocy UNRWA dla Hamasu.

Katz napisał na platformie X, że po ustaniu walk w Gazie i rozpoczęciu jej odbudowy, UNRWA powinna być zastąpiona "przez agencję zaangażowaną na rzecz prawdziwego pokoju".

Rzecznik ONZ Farhan Haq odmówił ustosunkowania się do wypowiedzi Katza. - Nie odpowiadamy na retorykę. UNRWA ogólnie ma bardzo duże osiągnięcia co wielokrotnie podkreślaliśmy - oświadczył.

Wstrzymanie finansowania

W poniedziałek portal Jerusalem Times podał, że z izraelskiej dokumentacji wywiadowczej wynika, że zatrudniony przez Agencję Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) doradca edukacyjny pomagał w porwaniu Izraelki 7 października, pracownik socjalny organizacji rozprowadzał amunicję, a inny przenosił pociski do granatników.

Z przekazanej partnerskim rządom dokumentacji izraelskiego wywiadu wynika, że UNRWA, agencja ONZ zajmująca się pomocą Palestyńczykom, zatrudniała co najmniej 10 członków Hamasu, a także członków Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu. Z analiz cytowanych przez Wall Street Journal wynika, że 10 proc. palestyńskich pracowników UNRWA "ma bliskie powiązania" z działającymi w Strefie Gazy organizacjami terrorystycznymi.

Zebrane dane zostały uznane za wystarczająco wiarygodne do podjęcia działań przez rząd USA, a następnie rządy kilkunastu innych państw, które ogłosiły wstrzymanie finansowania UNRWA. Także Komisja Europejska wstrzymała finansowanie. Agencja apeluje o zmianę tej decyzji, twierdząc, że bez utrzymania międzynarodowego wsparcia będzie musiała radykalnie ograniczyć działania jeszcze przed upływem lutego.

Reakcja polskiego MSZ

MSZ poinformowało, że czeka na wynik śledztwa w sprawie rzekomych powiązań personelu UNRWA z masakrą z 7 października. Resort dyplomacji zapewnił, że Polska weryfikuje wszystkie informacje, wspierając w tym zakresie ONZ, a celem misji pozostaje dostarczenie niezbędnej pomocy ludności cywilnej.

Oświadczenie Lekarzy bez granic

Lekarze bez Granic są głęboko zaniepokojeni decyzją niektórych państw o zawieszeniu finansowania UNRWA*, która jest kołem ratunkowym dla milionów Palestyńczyków w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu i w regionie.

Kryzys humanitarny w Strefie Gazy osiągnął katastrofalny poziom, a wszelkie dodatkowe ograniczenia pomocy spowodują więcej ofiar śmiertelnych i cierpienia. Organizacje humanitarne już teraz zmagają się, by zaspokoić choćby ułamek pilnych potrzeb w Strefie Gazy. Aby na nie odpowiedzieć, niezbędne jest znacznie więcej pomocy, a nie mniej.

Konsekwencje tych cięć w finansowaniu będą sprzeczne ze środkami tymczasowymi wydanymi przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w piątek (26 stycznia), które obejmują natychmiastowe działania mające zapewnić wystarczające dostawy pomocy humanitarnej do Strefy Gazy.

Lekarze bez Granic nadal wzywają do natychmiastowego i trwałego zawieszenia broni oraz do zniesienia blokady, aby umożliwić zwiększone i ciągłe dostawy pomocy humanitarnej do Strefy Gazy dla prawie 2,2 miliona ludzi w enklawie.

*Agencja Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie; ang. United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East