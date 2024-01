Budanow ocenił, że pogłębienie stosunków między Moskwą a Pjongjangiem ma dotyczyć m.in. współpracy w dziedzinie technologii rakietowej - pisze agencja Interfax-Ukraina.

Rosja uważa, że przekazanie Korei Płn. pewnych technologii rakietowych to coś normalnego. Tak to widzą. Korea Północna dla tych technologii będzie robić bardzo dużo. Mają poważne zasoby ludzkie, ale zdolności obronne niestety są nieporównywalne z Rosją. Mogą pracować i pracują dużo bardziej efektywnie i więcej niż Rosjanie. Dlatego do zwiększenia dostaw, zwłaszcza uzbrojenia artyleryjskiego, na pewno dojdzie - powiedział szef HUR.

Przypomniał, że rosyjskie wojska zaczęły wykorzystywać amunicję z Korei Płn. w 2023 r. Podkreślił, że Rosji, tak jak Ukrainie, najbardziej brakuje amunicji.

To już kolejna wizyta w Korei Północnej

W ubiegłym tygodniu media poinformowały, że Putin w najbliższym czasie zamierza udać się do Korei Północnej na zaproszenie Kim Dzong Una.

Radio Swoboda przypomniało, że niedawno wizytę w Rosji złożyła szefowa MSZ Korei Płn. Cze Son Hui, a we wrześniu - Kim Dzong Un. Z kolei szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow odwiedził Pjongjang.

Jak ujawnił brytyjski dziennik "Guardian", Wielka Brytania przekazała ekspertom ONZ zdjęcia satelitarne pokazujące, jak rosyjskie statki zabierają z północnokoreańskich portów kontenery, w których, jak się przypuszcza, znajdowały się pociski balistyczne użyte później przeciw Ukrainie.