Według NHK w tekście hymnu narodowego Korei Północnej zamieszczonym na stronie internetowej ministerstwa spraw zagranicznych Korei Północnej z pierwszej zwrotki usunięto słowa "samcheonri", co dosłownie tłumaczy się jako "trzy tysiące ri", czyli ok. 1200 km, co przenośne oznacza cały Półwysep Koreański.

Reklama

Pierwsza zwrotka północnokoreańskiego hymnu brzmiała tak: "O poranku jaśnieje bogactwo tego kraju / pełnego złotych i srebrnych skarbów / ziemi ojczystej rozległej na trzy tysiące ri / o historii długiej na pięć tysięcy lat! / Wychowani we wspaniałej kulturze / uszlachetnieni mądrością ludu / poświęcając ciała i umysły, tę Koreę / zawsze wspierajmy!".

Trwa ładowanie wpisu

Ri to dawna japońska jednostka długości, wynosząca około 3,927 km.

A powody?

Reklama

Korea Północna jak dotąd nie wyjaśniła, dlaczego zmieniono tekst. Wydaje się - twierdzi NHK - że jest to spowodowane zmianą polityki Korei Północnej w stosunku do południowego sąsiada.

W połowie stycznia południowokoreański dyktator Kim Dzong Un odrzucił ideę zjednoczenia państw koreańskich, zaapelował o wpisanie Korei Południowej w konstytucji jako "wrogiego" państwa. Dążąc do zerwania związków z Koreą Południową, nakazał zburzenie Łuku Zjednoczenia w Pjongjangu, zamknięcie agencji rządowych odpowiedzialnych za współprace z Seulem i przyspieszenie przygotowań wojskowych do "wojny, która może rozpocząć się w każdej chwili".