Z badania przeprowadzonego przez Ifop-Fiducial na zlecenie "Le Figaro" wynika, że Zjednoczenie Narodowe (RN) o skrajnie prawicowych poglądach ma wyraźną przewagę w sondażach we Francji. To sugeruje, że mogą oni odnieść sukces w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego (PE) w czerwcu.