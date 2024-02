Będzie to dochodzenie wewnętrzne, obejmujące wyłącznie struktury wojskowe. Pozwoli to na uniknięcie konfliktu z władzami cywilnymi, które domagały się wstrzymania postępowania do czasu zakończenia wojny. Śledztwo ma objąć instytucje, które nie przewidziały zagrożeń lub zignorowały sygnały o przygotowaniach Hamasu.

Uchybienia i błędy

Portal Times of Israel podkreślił, że postępowanie ma na celu wykazanie uchybień i błędów, i nie będzie związane z planowanymi dochodzeniami zewnętrznymi. Takie śledztwa zostaną bowiem wszczęte dopiero po zakończeniu wewnętrznych postępowań - powiadomił w styczniu Halewi.

Odrębne dochodzenie, obejmujące także zbadanie odpowiedzialności instytucji cywilnych, zapowiedział również państwowy urząd kontroli.