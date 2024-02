Ukraińska armia wciąż bez pomocy USA

Z Ukrainy płyną pilne wezwania w sprawie uruchomienia pomocy wojskowej, zwłaszcza ze strony Stanów Zjednoczonych. Sytuacja jest na tyle poważna, że - jak donosi Radio ZET - ukraińscy żołnierze ograniczają się do obrony, oszczędzając pociski jak tylko się da.

Cytowany przez stację jeden z żołnierzy sił Ukrainy mówi wprost, że z powodu braku amunicji "znacznie spada też morale obrońców". Amunicji brakuje. Nie ma co do tego wątpliwości. Jeśli macie możliwość pomocy nam, zróbcie to - apeluje uczestnik walk z rosyjskim najeźdźcą.

Kiedy te su… walą w nas bez przerwy, żołnierze nie mają siły iść naprzód, chcą tylko wrócić do domów - mówi żołnierz Radiu ZET.