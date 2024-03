Wycofanie się ukraińskich wojsk ze wsi Łastoczkyne, Siewerne i Stepowe nie jest istotne ze względu na znaczenie samych tych miejscowości, poważnie zniszczonych i zamieszkanych przez co najwyżej kilkadziesiąt osób. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że Ukraińcy nie byli w stanie powstrzymać impetu rosyjskiego natarcia po utracie Awdijiwki, co nie jest dobrą prognozą na kolejne tygodnie. Potwierdzili to sami ukraińscy żołnierze z donbaskiego odcinka frontu - zauważa CNN.

Krytyka i odwołanie oficerów przez generała Syrskiego

Jak podkreślono, o coraz słabszym morale i błędach ukraińskiego dowództwa świadczy fakt, że od 29 lutego nowy naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski dwukrotnie skrytykował podległych mu oficerów za niewłaściwe działania pod Awdijiwką.

W sobotę Syrski zdecydował się nawet odwołać niektórych dowódców, którzy "nie byli świadomi sytuacji" na froncie i dopuścili się błędów "bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu" żołnierzy - zaznacza CNN.

Zdobycie Awdijiwki

17 lutego wojsko ukraińskie wycofało się z Awdijiwki, gdzie od miesięcy dochodziło do jednych z najbardziej intensywnych walk na froncie i nieustannych szturmów Rosjan. Awdijiwka, postrzegana jako brama do pobliskiego Doniecka, największego miasta przejętego przez wspieranych przez Rosję separatystów jeszcze w 2014 roku i od tego czasu okupowanego, została niemal całkowicie zniszczona.