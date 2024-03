Właśnie o to pytał dziennikarz: o opinię papieża w sprawie tych, którzy wzywają Ukrainę do poddania się, do "wywieszenia białej flagi".

"Kiedy widzisz, że jesteś pokonany…"

Papież odrzekł: "Kiedy widzisz, że jesteś pokonany, że sprawy nie idą dobrze, musisz mieć odwagę negocjować". Rozmowy - jego zdaniem - powinny odbywać się przy udziale międzynarodowych mocarstw. Dodał, że "trzeba znaleźć kraj, który może być mediatorem". W tym kontekście wymienił Turcję, która złożyła już propozycję w tej sprawie.

Reklama

Wstydzisz się, ale iloma ofiarami śmiertelnymi to się skończy? Negocjuj zawczasu, poszukaj jakiegoś kraju do mediacji. Nie wstydź się negocjować, zanim będzie gorzej - napominał papież Franciszek.

Rzecznik Watykanu poproszony o wyjaśnienia

Słowa papieża wyjaśnił potem rzecznik prasowy Watykanu Matteo Bruni, wyjaśniając w odpowiedzi na pytania dziennikarzy, że "Papież używa określenia białej flagi i odpowiada, przywołując obraz zaproponowany przez dziennikarza, by wskazać przy jego pomocy zawieszenie działań zbrojnych, rozejm osiągnięty wraz z odwagą negocjacji".

Bruni, cytowany przez portal Vatican News, dodał, że pragnieniem papieża jest i pozostaje zawsze to, co powtarzane jest od lat, czyli "stworzenie warunków dla rozwiązania dyplomatycznego w dążeniu do sprawiedliwego i trwałego pokoju".

Skomplikowane poglądy Franciszka w sprawie wojny w Ukrainie

Reklama

Papież Franciszek wielokrotnie nawoływał do pokoju między Rosją a Ukrainą, ale jego wypowiedzi na ten temat niejednokrotnie zwracały uwagę. Jak zauważano, na początku rosyjskiej napaści na Ukrainę, nie chciał jednoznacznie określić agresora.

Zwrócił też uwagę swoim wpisem na Twitterze (tak wówczas nazywał się obecny portal X): "Niech Pan zmiłuje się nad nami, nad każdym z nas. Wszyscy jesteśmy winni!" - napisał w kwietniu 2022 r, tuż po wkroczeniu wojsk rosyjskich na teren Ukrainy.

Papież - mimo zapowiedzi - nigdy nie zdecydował się na odbycie wizyty w ogarniętej wojną Ukrainie. W kwietniu 2022 roku, wracając z wizyty na Malcie do Rzymu ogłosił na pokładzie samolotu, że jest "gotów udać się w podróż na Ukrainę". - Jestem gotów zrobić wszystko, co można - mówił.

W sierpniu 2023 roku papież odbył wideorozmowę z delegacją młodych rosyjskich katolików. Mówi o carach Piotrze I i Katarzynie II, którzy rozszerzyli terytorium Rosji. Powiedział słuchaczom, że są spadkobiercami "wielkiego imperium rosyjskiego", co zostało powszechnie skrytykowane w kontekście trwającej wojny w Ukrainie. Zwracano uwagę, że podobne słowa papieża są ochoczo wykorzystywane przez propagandę rosyjską.