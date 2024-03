Dlaczego Kate pojawiła się na wideo, na którym powiedziała, że ma raka, sama? "Daily Mirror" wyjaśnia, co stało za postępowaniem księżnej Walii. Zdaniem źródeł z pałacu, "chciała się pokazać jako silna kobieta, która przekazuje mocne przesłanie narodowi. Nie potrzebowała nikogo obok" - czytamy.

Reklama

Reakcja księcia Williama

Jak zareagował William na decyzję Kate początkowo na każdym poziomie chciał, by ona tego nie musiała sama robić - tłumaczy źródło pałacowe. Jednak to była jej decyzja i on potem ją całkowicie poparł - podsumowuje "Daily Mirror".

Reklama

Co było na wzruszającym wideo?

Księżna Kate opublikowała wzruszające wideo w ubiegły piątek. Na ławce w pałacowym parku tłumaczyła poddanym, że zdiagnozowano u niej raka, przeszła też prewencyjną chemioterapię i jest coraz silniejsza. Nagranie było reakcją na tajemnicze zniknięcie księżnej po operacji powłok brzusznych. Po tym, jak wycofała się z życia publicznego pojawiło się wiele teorii spiskowych i Pałac Kensington musiał na nie zareagować.