Co będzie czekało Ukrainę i czy Kijów odwróci losy wojny?Ciężko powiedzieć, ale obawiam się, że to bardzo skomplikowana sprawa. W mojej opinii los wojny na Ukrainie jest bardzo zależy od tego, co się będzie działo na Bliskim Wschodzie - przewiduje w "Super Expressie" jasnowidz Krzysztof Jackowski.

"Jeszcze gorsze rzeczy…"

A kojarzy mi się to tak: konflikt na Bliskim Wschodzie może się rozszerzyć, wtedy sojusznicy Izraela mogą się zaangażować. To z kolei może oznaczać, że wojna na Ukrainie może wejść w jeszcze inną fazę i będziemy tam obserwować jeszcze gorsze rzeczy niż przez ostatnie dwa lata - mówi tabloidowi jasnowidz.