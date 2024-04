Według agencji Ukraina użyła ich już dwukrotnie, tak twierdzi amerykański urzędnik.

Pociski znajdowały się w pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 300 milionów dolarów, który został zatwierdzony 12 marca przez prezydenta USA Joe Bidena - ujawnił amerykański urzędnik, proszący o zachowanie anonimowości.

Informator Reutersa nie powiedział, ile rakiet wysłano.

Pociski zostały po raz pierwszy użyte 17 kwietnia we wczesnych godzinach porannych i wystrzelone przeciwko rosyjskiemu lotnisku na Krymie, około 165 km od linii frontu ukraińskiego.

Urzędnik powiedział agencji, że Ukraina użyła tej broni po raz drugi w ciągu nocy przeciwko siłom rosyjskim w południowo-wschodniej Ukrainie.

To, czy wysłać wojskowe taktyczne systemy rakietowe (ATACMS) o zasięgu do 300 km, było od miesięcy przedmiotem debaty w administracji Bidena. ATACMS średniej klasy zostały dostarczone we wrześniu ubiegłego roku.