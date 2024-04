José Mujica, zwany przez rodaków "el Pepe"piastował urząd prezydenta Urugwaju od 1 marca 2010 do 1 marca 2015. Zasłynął jako "najbiedniejszy prezydent świata", gdyż zrzekł się przywilejów wynikających z piastowanego przez niego urzędu. Większość swoich miesięcznych zarobków przeznaczał na cele dobroczynne. Ze względu na swój stan zdrowia od kilku lat Mujica przebywa na politycznej emeryturze.

Reklama

Jak poinformował we wtorek Polsat News, były prezydent ogłosił, że zdiagnozowano u niego nowotwór przełyku. "Najbiedniejszy prezydent świata" cierpi także na chorobę immunologiczną, która komplikuje potencjalną terapię. Nie podjęto decyzji o metodzie leczenia oraz nie ustalono, czy nowotwór jest złośliwy.



Podczas rozmowy z dziennikarzami zwrócił się do młodych. "Chcę im przekazać, że życie jest piękne i skończone. (…) Istotą sukcesu w życiu jest wstawanie na nogi za każdym razem, gdy się upada" - stwierdził, po czym zaapelował, by zawsze wybierać miłość zamiast nienawiści.

Urugwaj znajduje się w Ameryce Południowej, nad Atlantykiem. Od zachodu graniczy z Argentyną, a od północy z Brazylią. Stolicą państwa jest Montevideo.