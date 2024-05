Pytana o to, czego UE nauczyła się od Polski w ciągu ostatnich 20 lat, von der Leyen podkreśliła: Sądzę, że powinniśmy byli lepiej słuchać krajów Europy Środkowej. Mają one dużo większe doświadczenie z sąsiedztwem Rosji. Należało być może wcześniej przedsięwziąć działania, tak jak to sugerowały niektóre kraje Europy Środkowej. Dziś możemy być wdzięczni i zadowoleni z tego, że mamy tak mocną Europę, która może dać tak silną odpowiedź Rosji.

"Unia stała się największym jednolitym rynkiem świata"

Szefowa KE zaznaczyła, że 20. rocznica rozszerzenia UE, to dzień radości. To fantastyczne wydarzenie. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, zmieniło ono zasadniczo Europę i uczyniło ją silniejszą. Obywatele skorzystali z tego, co niesie uczestnictwo we Wspólnocie. (...) Gospodarka bardzo mocno się rozwinęła. Unia stała się największym jednolitym rynkiem świata. Tym samym głos UE stał się dużo silniejszy - podsumowała.