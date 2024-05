Sikorski o wsparciu Rosji przez Chiny

Na zakończenie wizyty w Waszyngtonie Radosław Sikorski odniósł się do rosnących obaw USA dotyczących wsparcia, jakie Chiny udzielają Rosji w walce z Ukrainą. W niedzielę Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL), Xi Jinping, rozpoczął swoją pierwszą od 2019 roku wizytę w Europie, podczas której odwiedzi Francję, Węgry i Serbię.

Sikorski podkreślił, że Chiny powinny otrzymać silniejszy sygnał sprzeciwu wobec ich wsparcia dla Rosji. - Coraz więcej mamy informacji, że Chiny co prawda nie dostarczają broni, ale dostarczają bardzo dużo komponentów i surowców do produkcji broni w Rosji. I wydaje mi się, że musimy tym wyraziściej przekazywać stronie chińskiej, że uważamy to za zagrożenie; nie tylko dla Ukrainy, ale dla całej Europy - powiedział.

W Waszyngtonie Sikorski spotkał się z generałem Keithem Kellogiem, byłym doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego za wiceprezydentury Mike'a Pence'a. Kellogg jest obecnie uważany za jednego z głównych doradców Trumpa w dziedzinie polityki zagranicznej. W grudniowym wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej (PAP) Kellogg stwierdził, że Trump nie zamierza wycofać się z NATO, ale podchodzi do sojuszu jak do umów biznesowych. Sikorski zauważył, że choć państwa NATO zgodziły się na wydatki na poziomie 2 proc. PKB na obronność, "rzeczywistość jest bardziej skomplikowana, niż się to wydaje".

Proces odbudowy Ukrainy

Minister spraw zagranicznych odniósł się również do dyskusji na temat wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do pomocy Ukrainie. Według niego, UE powinna przekazać te środki Ukrainie. - Mamy mocne podstawy prawne, w tym rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która potępiła rosyjską agresję. To nakłada na nas obowiązek pomocy ofierze – zapewnił.

Pytany o to, jaką rolę w odbudowie Ukrainy odegra Polska, minister wyraził przekonanie, że będzie "jednym z największych, a może nawet największym beneficjentem" tego procesu.

- Z oczywistych względów, bliskości fizycznej, naszych doświadczeń w inwestowaniu tam, a także strachów Europy Zachodniej, tak jak polscy kierowcy byli liderami transportu na Wschód, tak i polscy inwestorzy też moim zdaniem wygrają tę konkurencję – dodał.